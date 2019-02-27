(Görüntülü) AK Parti Başkan Adayı Ahmet Cin'den Pendik'e 25 yıllık vizyon

İSTANBUL,()-AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, “Biz Pendik'te 25 yıldan beri iktidarız. Yeni 25 yılları da 1 Nisan'dan itibaren başlatmak istiyoruz. Bununla ilgili önemli projelerimiz var" dedi.



31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti'den belediye başkan adayı olarak gösterildiği Pendik'te seçim hazırlıklarını sürdüren Ahmet Cin, okullar arası hentbol yıldız kızlar il ikincisi olan Orhan Hamza Sinanoğlu Kız Takımı'nı hem tebrik etti, hem de birlikte pasta keserek başarılarından dolayı oyuncuları tek tek kutladı.







"GENÇLERE ÖZEL PROJELERİMİZ VAR"



Başkan Adayı Cin, sporcuları tebrik ederek, “Genç yaşta güzel bir derece aldınız, hepinizi tebrik ediyorum. Bizler gençlerle alakalı çok yoğun bir proje çalışmaları içerisindeyiz. Seçim çalışmaları devam ederken bizim gençlere özel projelerimiz var Pendik'te. İnşallah bu süreçte sizlerin daha sağlıklı spor yapabilmesi için ve daha rahat ortamda spor yapabilmesi için, bu ortamları biz hazırlayacağız" açıklamalarında bulundu.



Pendik'te seçim çalışmalarının iki aydır yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, “4 bin sokak ve 700 bin nüfusu olan bir ilçe Pendik. Bu süre zarfında bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün sokaklarımıza girmeye çalışıyoruz. Hem bizler, hem teşkilatlarımızla birlikte bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gayet iyi gidiyor, inşallah hayırlı bir sonuç alacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.







“YENİ 25 YILLARI DA 1 NİSAN'DAN İTİBAREN BAŞLATMAK İSTİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatçı bir yapısı olduğunu ve sandık esaslı çalışma sisteminin de buradan geldiğini ifade eden Başkan Adayı Cin, “Sandık başkanlarımız da teşkilatımızın en önemli unsurlarından birisi. Bu süre zarfında İstanbul İl Başkanlığı olarak da, Pendik teşkilatı olarak da sandık başkanlarımızı belirlemiş vaziyetteyiz. 30 bin civarı sandık başkanımız var, 1435 sandık başkanımız belli olmuş vaziyette. Sürecin herkes için hayırlı olmasını diliyoruz. Biz Pendik'te 25 yıldan beri iktidarız. Yeni 25 yılları da 1 Nisan'dan itibaren başlatmak istiyoruz. Bunula ilgili önemli projelerimiz var. Cumartesi günü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım Bey Pendik'te bizimle birlikte olacak. İstanbul'a ve Pendik'e yapılacak olan büyük ve vizyon projeleri açıklamış olacağız. İnşallah projelerimizde vatana millete hayırlı olsun" diye konuştu.



AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, okullar arası hentbol yıldız kızlar il ikincisi olan Orhan Hamza Sinanoğlu Kız Takımı oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.