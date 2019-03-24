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(Görüntülü) Ailesinin geçimini sağladığı tavuk ve hindilerini köpekler telef etti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 5 çocuk annesi Nisan Sevil'in (43), yumurtalarını satıp, ailesinin geçimini sağladığı 17 tavuk ve 3 hindisi, kümese giren köpekler tarafından telef edildi. Hacıevhat Mahallesi Sağlık Sokak'ta yaşayan...

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 5 çocuk annesi Nisan Sevil'in (43), yumurtalarını satıp, ailesinin geçimini sağladığı 17 tavuk ve 3 hindisi, kümese giren köpekler tarafından telef edildi.

Hacıevhat Mahallesi Sağlık Sokak'ta yaşayan Nisan Sevil, sabah kalkınca hayvanlara yem vermek için bahçedeki kümese gitti. Ancak Sevil, kümeste beslediği 17 tavuk ile 3 hindisinin parçalanarak telef olduğunu gördü. Kümes çevresinde inceleme yapan Sevil, köpeklerin ayak izlerine rastladı. Kümesin önündeki tel örgülerinin altını kazarak geçtiklerini tespit ettiği köpeklerin, daha sonra kafesin kapısı açıp hayvanları parçaladığını belirledi.

Hayvanlarının ailesinin geçim kaynağı olduğunu söyleyen Nisan Sevil, "Sabah hayvanlarımı beslemek için kümese geldiğimde gözlerime inanamadım. Kümesimin önünde ve içerisinde çok sevdiğim tavuk ve hindilerimin telef olduğunu görünce şoke oldum. Yapacak bir şeyim kalmadı. Kümesimde 17 tavuk ile 3 tane hindim vardı. Hepsi telef oldu. 5 tane çocuğum var. Kümesten günde 15- 20 tane yumurta alıp, onları satıp aileme ekmek getiriyordum. Yetkililere sesleniyorum, geçim kaynağım gitti. Lütfen bize yardım edin" dedi.

Her sabah kalkıp çok sevdiği tavuklarına yem atıp okula öyle gittiğini söyleyen Medine Sevil (7), "Benim tavuklarım öldüğü için çok üzgünüm. Onları çok seviyor ve sürekli besliyordum" dedi.

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