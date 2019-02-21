(Görüntülü) Ahmet Eke: Motosikletlilerle gönül bağı oluşturduk  

Selin GÜRSEL /İSTANBUL, () ? AYTEMİZ sponsorluğundaki Motobike İstanbul Fuarı 11?inci kez ziyaretçileriyle buluşuyor. Fuarın açılışında konuşan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke,motosikletlilerle gönül birliği oluşturduklarını belirterek ?Bildiğiniz gibi bugün Türkiye?de trafiğe kayıtlı 3 milyonu aşan sayıda motosiklet bulunuyor. Sektörde motosiklet sürücülerini sahiplenen ilk ve tek marka olarak hedefimiz bu 3 milyonu aşan sürücülerin tamamına erişebilmektir? dedi.

Motobike İstanbul Fuarı bugün 11?inci kez kapılarını açtı. Aytemiz, bu yıl da motosiklet kullanıcılarına olan desteğini göstermek için Motobike İstanbul 2019?a sponsor oldu.

İstanbul Fuar Merkezi?nde gerçekleşen fuarın açılış töreninde Milletvekili Kenan Sofuoğlu,Messe Frankfurt Genel Müdürü Tayfun Yardım, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bülent Kılıçer, Motul TürkiyeGenel Müdürü Dmitry Bakumenko ve Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke konuşma yaptı. Ardından Messe Frankfurt Genel Müdürü Tayfun Yardım tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi ve kurdele kesimi yapılarak fuarın açılışı gerçekleştirildi.

?İSTASYONLARIMIZDA MOTORCULARA ÖZEL ALANLAR OLUŞTURDUK?

11 yıldır düzenlenen fuarın 2 yıldır sponsorluğunu üstlendiklerini belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, ?Tüm motosiklet kullanıcılarına ulaşma hedefimiz doğrultusunda birçok girişimimiz oldu. Öncelikle ?Motorcu Dostu İstasyon? konseptimizle motosiklet sürücülerinin güvenli ve konforlu bir şekilde akaryakıt alabilmelerini sağladık.? dedi.

Bu doğrultuda kullanıcıların ihtiyaçlarının belirlediğini ifade eden Ahmet Eke, ?Motorcu Dostu İstasyonlarımızda motosiklet kullanıcılarına özel emniyetli park alanları oluşturduk ve istasyonda geçirecekleri süre içerisinde rahat etmeleri için bu alanın hemen önüne kask, mont ve eldiven gibi motosiklet kullanıcılarının olmazsa olmaz güvenlik donanımlarını bırakabilecekleri kişiye özel kilitli dolaplar koyduk.? diye konuştu.

150 istasyonun?Motorcu Dostu İstasyon? olduğunun altını çizen Ahmet Eke, ?Dolayısıyla onlar geldiğinde Motorcu Dostu İstasyon logosunu gördüğü zaman en azından kendilerini daha özel hissediyorlar. Personelimize de buna yönelik özel eğitimler verdik. Kaymaz zeminler oluşturduk. Yani aslında motosikletlilerle gönül birliği oluşturmuş olduk? dedi.

?KAMU SPOTU ÇEKTİK?

?Bu konuda önemli olan sadece motosiklet kullanıcısını uyarmak değil trafikteki diğer kullanıcıları da uyarmak? diyen Ahmet Eke konuşmasına şöyle devam etti:

?Türkiye?de 23 milyon araç var yüzde 14?ü 3 milyon 200 bin civarında motosiklet var. Onlarla ilgili en önemli risk trafik kazaları. Çünkü bir araba gibi kendilerini koruyamıyorlar. Biz de bu doğrultuda motosiklet sürücülerinin can güvenliğine dikkat çekmek için ?trafikte empati hareketi? söylemi ile geçtiğimiz yıl ?Motorcu Dostu Trafik? projemizi hayata geçirdik. Trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması amacıyla başlattığımız sosyal sorumluluk projemiz kapsamında 1 yıl içinde önemli yol kat ettik.

1 yıl içerisinde projenin daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamak için öncelikle Türkiye?yi kapsayan gezici etkinliklerle yola çıktık. Bu etkinlikler ile 17 yıldır motosiklet kullanıcısı olan, ziyaret ettiği 11 farklı ülkede kazandığı yol deneyimi ile haklı olarak gezgin unvanını alan ve aynı zamanda da bir akademisyen kimliğine sahip Asil Özbay öncülüğünde Türkiye?nin 18 ayrı noktasında 2 bini aşkın motosiklet severle buluştuk. Bu gezici etkinliklerimiz dışında Afyon?da düzenlenen ve sponsoru olduğumuz Dünya Motokros Şampiyonası?nda da etkinliklerde olduğu gibi güvenli sürüşün ve yollarda gösterilecek empatinin hayati önemini motosiklet sürücüleri ile paylaştık.

