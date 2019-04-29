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(Görüntülü) AHBAP üyeleri, tarihi Murat Köprüsü'nün çevresini temizledi

MUŞ’ta Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyeleri, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla tarihi Murat Köprüsü çevresinde temizlik çalışması yaptı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Selçuklu dönemi eseri 12 gözlü Murat...

MUŞ’ta Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyeleri, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla tarihi Murat Köprüsü çevresinde temizlik çalışması yaptı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Selçuklu dönemi eseri 12 gözlü Murat Köprüsü’nde çevre temizliği yapan AHBAP üyeleri, çevre kirliliğine dikkat çekti. Tarihi Murat Köprüsü’nde bir araya gelen yaklaşık 20 gönüllü, proje kapsamında piknikçilerin bıraktığı çöpleri toplayarak, nehir kenarını temizledi. Tarihi köprüye gelen yerli ve yabancı turistlerin çöp yığınlarıyla karşılaşmaması için çalışma başlattıklarını söyleyen AHBAP gönüllüleri, günün sonunda onlarca torba çöp topladı. Anadolu Halk ve Barış Platformu üyesi Ceylan Yıldırım, “Muş’un tarihi yerlerinden biri olan Murat Köprüsü’nde çevre temizliği yaptık. Amacımız bir farkındalık oluşturmaktır. Bu Türkiye genelinde başlatılan bir etkinlik. Türkiye genelinde farkındalık oluşturabilmek adına bugün burada onlarca torba çöp topladık. Murat Köprüsü, Muş için önemli bir tarihi mekandır. Biz projemizi burada uygulamak istedik. Çünkü buraya gelen ziyaretçiler oluyor. Geldiğimizde buralar çok kirliydi. Şu anda her yer çöpden arındırıldı. Ziyaretçilere çok güzel bir mekan bıraktık" diye konuştu.

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