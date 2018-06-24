3 FRANSIZ SERBEST BIRAKILDI Ağrı'da Cumaçay köyü bölgesinde AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan Fransız uyruklu Pascal Ange Torre, Hülliya Turan ve Christine Jeanne Camille Pranaund, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
(Görüntülü) Ağrı'da kendisini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız'a yasal işlem (2)
3 FRANSIZ SERBEST BIRAKILDI Ağrı'da Cumaçay köyü bölgesinde AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan Fransız uyruklu Pascal Ange Torre, Hülliya Turan ve Christine Jeanne Camille Pranaund, İl Jandarma...
24 Haziran 2018 Pazar 19:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.