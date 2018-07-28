(Görüntülü) Ağrı'da biri sağ 3 terörist ele geçirildi

AĞRI İl Jandarma Komutanlığı, Ağrı Dağında PKK terör örgütüne yönelik sürüdürdüğü operasyonda biri sağ, ikisi ölü olmak üzere toplam 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
Bölgede sürdürülen operasyonda 1 adet 5,56 mm M-16 piyade tüfeği, 2 adet 7,62 mm Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 5 adet el bombası, 10 adet Kaleşnikof şarjörü ve 2 adet M-16 P.Tf. şörjörü, 1 adet güneş paneli, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz, 30 m. uzunluğunda elektrik kablosu ve çok miktarda erzak, doküman ve tıbbi malzeme de ele geçirildi.
Sağ yakalanan teröristin ilk ifadesine göre; cesetlerine ulaşılan 2 Bölücü Terör Örgütü mensubunun, 26 Haziran 2018 tarihinde Ağrı Dağında meydana gelen Mevlüt Bengi isimli sivil vatandaşın öldürülme olayının planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.
AĞRI İl Jandarma Komutanlığı, Ağrı Dağında PKK terör örgütüne yönelik sürüdürdüğü operasyonda biri sağ, ikisi ölü olmak üzere toplam 3 teröristi etkisiz hale getirdi.