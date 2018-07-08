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(Görüntülü) Ağızlarına siyah bant yapıştırarak çocuk istismarını protesto ettiler

AFYONKARAHİSAR'da çocuk istismarına tepki için protesto yapan aralarında çocuklarında bulunduğu grup, toplumun yeterli duyarlılığı göstermeyip sessiz kalındığı gerekçesiyle ağızlarında siyah bantla yürüdü. Afyonkarahisar’da...

AFYONKARAHİSAR'da çocuk istismarına tepki için protesto yapan aralarında çocuklarında bulunduğu grup, toplumun yeterli duyarlılığı göstermeyip sessiz kalındığı gerekçesiyle ağızlarında siyah bantla yürüdü.

Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, çocuk istismarını protesto için Yeşil Park’ta bir araya geldi. 'Adalet istiyoruz', 'Çocuk bedenime dokunma', 'Annem bana sütü üfleyerek içirirken, siz beni aç bıraktınız', 'Çocuklar için harekete geçiyoruz' yazılı dövizlerle Anıtpark önüne kadar yürüyen aralarında çocukların da bulunduğu grup, toplumun çocuk istismarı olaylarına karşı duyarsız ve sessiz kaldığını belirttiler. Grup, bu duruma tepkilerini ise ağızlarına siyah bant yapıştırarak gösterdi. Pankart ve dövizlerle sessiz şekilde yürüyen grup Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarının bulunduğu ve üzerinde 'Adalet istiyoruz' yazılı tişört giydi.

Grup adına açıklama yapan Neslihan Çoltu, ağızlarına yapıştırdıkları siyah bandın duyarsız kalanları protesto için olduğunu söyledi.

Neslihan Çoltu, katledilen, tecavüze ve tacize uğrayan kadın ve çocuklar için burada toplandıklarını belirterek, "Ağzımıza yapıştırdığımız siyah bant ile milletin duyarsız kaldığını simgeledik. Sessiz kalmayalım diye" dedi. Çocuk istismarı haberleriyle yüreklerin yandığını vurgulayan Çoltu, şöyle dedi:

"Tüm Türkiye gibi bizlerin de bağrı yandı. O evlatlarımızın basına yansıyan fotoğrafları aklımızdan çıkmıyor. Öfkemiz çok büyük. Çocuklarımızın yüzüne baktığımızda Ankara’daki Eylül’ün Ağrı’daki Leyla’nın yüzünü görüyoruz. Bu vakalar artık son bulsun istiyoruz. Başka aileler evlat acısı çekmesin istiyoruz. Aynı şey bizim evlatlarımızın başına gelir mi korkusuyla yaşamak istemiyoruz? Bu vesileyle bu menfur olayı kınıyor, evlatlarımızın kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ayrıca yargı ve yasal düzenleme süreçlerinin yakın takipçisi olacağımızı da ifade etmek istiyorum."

 

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