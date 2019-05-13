Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma...
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...

(Görüntülü) Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yaşayan Suphi Ataman isimli vatandaşın evinde...

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yaşayan Suphi Ataman isimli vatandaşın evinde beslediği ve 'Leo' adını verdiği kedi, evden kaçıp Atatürk Parkı'ndaki yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaca çıktı. Aşağıya inemeyen kedinin miyavlama seslerini duyanlar, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre içinde parka ulaşan itfaiye ekipleri, kediyi kurtararak sahibi Suphi Ataman'a teslim etti. Kedisine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Ataman, itfaiye erlerine teşekkür etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328