Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yaşayan Suphi Ataman isimli vatandaşın evinde beslediği ve 'Leo' adını verdiği kedi, evden kaçıp Atatürk Parkı'ndaki yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaca çıktı. Aşağıya inemeyen kedinin miyavlama seslerini duyanlar, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre içinde parka ulaşan itfaiye ekipleri, kediyi kurtararak sahibi Suphi Ataman'a teslim etti. Kedisine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Ataman, itfaiye erlerine teşekkür etti.
(Görüntülü) Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yaşayan Suphi Ataman isimli vatandaşın evinde...
13 Mayıs 2019 Pazartesi 08:52
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.