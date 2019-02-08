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(Görüntülü) Ağaçta mahsur kalan kedi, sandalye uzatılarak kurtarıldı

Çanakkale'de sabah saatlerinde ağaçta mahsur kalan sokak kedisi, uzatılan sandalyeye atlayınca kurtuldu. Çanakkale Belediyesi Hizmet Binası önündeki ağaca çıkan sokak kedisi, mahsur kaldı. Kedinin sesini duyanlar, yardım etmek için seferber...

Çanakkale'de sabah saatlerinde ağaçta mahsur kalan sokak kedisi, uzatılan sandalyeye atlayınca kurtuldu.
Çanakkale Belediyesi Hizmet Binası önündeki ağaca çıkan sokak kedisi, mahsur kaldı. Kedinin sesini duyanlar, yardım etmek için seferber oldu. Belediye binası önünde bir kafede çalışan Hüseyin Katra da yaklaşık 2 metre yükseklikteki ağaçtan atlayamayan kediye doğru sandalye uzattı. Kedi, uzatılan sandalyenin üzerine atladı. Katra, sandalye ile birlikte kediyi indirdi. Sandalyeden atlayan kedi kaçarak, gözlerden kayboldu. Bu anlar, başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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