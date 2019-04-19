(Görüntülü) Ağaçları kesip limon fidanı diktiler

MERSİN’in merkez Mezitli ilçe Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Eski Mezitli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaçların kesilerek limon bahçelerine dönüştürüldüğünü, konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nü göreve davet ettiğini söyledi.



Başkan Tarhan, otobanın kuzeyinde bulunan Hazine’ye ait 15 dekara yakın alanda 20 yıllık çam, ardıç ve okaliptüsten oluşan 300 kadar ağacın geçen yıl bir vatandaş tarafından kesildiğini, olayı haber vermeleri üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'nün çam fidanı dikerek bölgeyi dikenli telle çevirdiğini söyledi. Ancak daha önce ağaçları kesen kişinin dikenli telleri kaldırıp alana limon fidanı dikmeye başladığını belirten Tarhan, "Orman Bölge Müdürlüğümüzün tüm hassasiyetine karşın maalesef nereden güç aldığı anlaşılamayan vatandaş bu kez yeni dikilen fidanları talan ederek alanı limon bahçesine dönüştürdü. Burasının oldu bittiye getirileceğinden duyulan kaygı, maalesef haklı çıktı. Ben öncelikle burada yaşayan vatandaşlardan başlayarak tüm halkımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve resmi kurumların orman alanlarımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Çevreci kuruluşlardan da orman alanlarımız için hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Yaklaşık 300 ağacın kesildiği acı bir tabloyla karşımızda duran bu arazinin en azından talancılara bırakılmadan halkın yararına kullandırılmasını bekliyoruz" dedi.



'AĞAÇLANDIRILIP PİKNİK ALANI YAPILSIN'



Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Gılıçoğlu ise aynı alanda 20 yıl önce yaşanan benzer bir ağaç katliamı sonrası Orman Bölge Müdürlüğü'nce alanda ağaçlandırılma yapıldığı söyleyerek şunları kaydetti: "20 yıl sonra tam da ağaçlar gürleşip orman haline geldiğinde aynı şahıs tarafından yine katliam yapıldı. Şimdi ise limon bahçesine dönüştürülmeye çalışılıyor. Biz bir an önce alanın katliamdan kurtarılmasını istiyoruz. Gerekirse Mezitli Belediyesi'ne devri sağlanarak piknik alanı olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmasını talep ediyoruz."