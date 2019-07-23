(Görüntülü) Ağaç yediuyurunun rahatsız olmaması için eve girmiyor

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),()–ZONGULDAK’ın Alaplı İlçesi Yenidoğanlar köyünde yaşayan Recep Akman, fındık bahçesindeki dağ evine yuva yapan, 'hasancık' olarak da isimlendirilen koruma altındaki ağaç yediuyuruna gözü gibi bakıyor. Hayvanı rahatsız etmemek için dağ evini çok fazla kullanmadıklarını söyleyen Akman, "Geçen yıl ve bu yıl dörder yavrusu oldu. Burada bizimle yaşamını sürdürüyor" dedi. Türkiye'de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan ve görenlerin sincap ya da fare zannettiği ender görülen ağaç yediuyuru, geçen yıl Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Yenidoğanlar köyünde yaşayan Recep Akman’a ait dağ evinin tavanına yuva yaptı. Akman, önce fare sandığı hayvanın nadir görülen ağaç yediuyuru olduğunu öğrenince şaşırdı. Akman, rahatsız olmaması için kulllanmamaya başladığı evine sadece hayvanı kontrol etmek için gidiyor. Hasancık olarak da bilinen ağaç yediuyuru geçen yıl ve bu yıl dörder yavru dünyaya getirdi. Yavrularının ayrılmasına rağmen kendisi evden gitmedi. Recep Akman, “Fındık bahçesinde ahşap dağ evimiz var. Buraya fındık sezonu öncesi geliriz. Geçen yıl fareye benzettiğim bir kemirgen türüne rastladım. Uzaklaştırmak istedim ancak kuyruğunun farklı olduğunu gördüm. İnternette araştırma yaptım. Ender görülen ağaç yediuyuru olduğunu gördüm. 2 yılda 8 yavrusu oldu. Burada doğal ortamında yaşıyor. Ağaçlara çıkıyor. Evin içine giriyor. Bizleri izliyor. Yanımıza kadar geliyor. Fındık veriyoruz. Bizimle doğal bir ortamda yaşamını sürdürüyor” dedi.