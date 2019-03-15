(Görüntülü) Ağabeyini bıçakladı, yatıp uyudu  

Bursa'da tartıştığı ağabeyini apartman boşluğunda karnından bıçaklayarak, yaralı halde ölüme terk eden kardeş, evde uyurken yakalandı. Polis kardeşin, yaralı ağabeyin önünde bulunduğu duvara yazdığı 'Kadir İlhan işi çözdü, nokta atışı yapacağım açık adres ver. Azrailiniz' şeklindeki sözlerin anlamını araştırıyor.

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Zümrütevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Kadir İlhan (24), evde ağabeyi Emre İlhan (27) ile tartışmaya başladı. İki kardeşin tartışması kavgaya dönüşünce ağabey Emre İlhan, apartman boşluğuna çıktı.

Kadir İlhan ise mutfağa geçip bıçak aldı ve ağabeyini karnından bıçakladı.

'AÇIK ADRES VER, AZRAİLİNİZ'

Yaralı haldeki ağabey acı içinde kıvranırken, Kadir İlhan duvara kalemle, 'Kadir İlhan işi çözdü, nokta atışı yapacağım açık adres ver. Azrailiniz' şeklinde sözler yazdı. Ardından eve girip, kapıyı kliltledi. Aynı dakikalarda işten dönen en küçük kardeş Aziz İlhan, ağabeyi Emre İlhan'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağabeyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ise evin kapısını çaldı. Ancak kapı açılmadı.

UYURKEN YAKALANDI

Yaklaşık 1 saat boyunca 3'üncü kattaki evin kapısının açılmasını bekleyen polis ekipleri, daha sonra açık bulunan pencereden içeri girdi. Polis ekipleri, ağabeyini bıçaklayarak yaralı halde ölüme terk eden kardeşi yatağında uyurken buldu. Uyandırılarak gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Polis, kardeşlerin kavga nedeni ile duvardaki yazıların anlamını araştırıyor.