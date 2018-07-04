(Görüntülü) Ağabey yadigârı otomobili dükkanında saklıyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta müteahhitlik yapan Ömer Faruk Ercins (76), ağabeyi Hilmi Ercins'in (83) vefatının ardından, ondan kalan 92 model otomobili kendine ait dükkanda saklıyor. Dükkanın kiracısını çıkararak otomobili yerleştiren Ercins, ağabeyinin 1997 yılında Almanya'dan getirdiği aracını anılarını yaşatmak için sakladığını ifade etti.



Kent merkezinde yaşayan evli, 2 çocuk babası Ömer Faruk Ercins, 2015 yılında rahatsızlığından dolayı vefat eden iş insanı ağabeyi Hilmi Ercins'in anılarını yaşatmak için kullandığı 1992 model Mercedes- Benz marka otomobili kendisi devraldı. Ercins, kendine ait olan dükkanından kiracısını çıkartarak otomobili buraya yerleştirdi. Ercins, otomobili ağabeyinin çok sevdiğini, 1997 yılında Almanya'dan özel olarak getirttiğini söyledi. Ercins, "Ağabeyim arabayı beğendi. Daha önceki arabası da Mercedes idi. 2015 tarihinde, vefat edene kadar otoparkta duruyordu, ara ara biniyordu. Vefatından birkaç yıl önce binemedi. Çünkü rahatsızlanmıştı. Ağabeyimin vefatının ardından bu aracın anılarını düşünerek hatıra olarak aldım. Dükkandaki kiracıyı çıkardım. Dükkanıma koydum, şimdilik pırıl pırıl duruyor. Aracı satmayı düşünmüyorum. Ben de yaşlandım artık. Benden sonra da çocuklarıma kalacak" dedi.



'ANILAR CANLANIYOR'



2-3 günde bir otomobilin yanına gittiğini kaydeden Ercins, "Arabanın içerisine oturuyorum, çalıştırıyorum. Tabi anılar canlanıyor. Babam kadar çok sevdiğim ağabeyimi hatırlıyorum. Ağabeyimi unutmam mümkün değil. En azından ondan en büyük hatıra bu araba. 3 yıldır burada, dükkanın içinde duruyor. Arada bir temizliyorum ve çalıştırıyorum. Bununla avunuyoruz. Ağabeyim bana vasiyet etmemişti ama ben onun hatırasına değer verdiğim için bunları yaptım" diye konuştu.

