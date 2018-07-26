(Görüntülü) AFYONKARAHİSAR Yaz sıcağında kar şerbetiyle serinliyorlar
26 Temmuz 2018 Perşembe 13:28
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