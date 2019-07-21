Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

(Görüntülü) Afyonkarahisar'da yolcu otobüs devrildi: 7 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı. İzmir- Konya seferini yapan Kamil Koç firmasına ait İsmail Çoban yönetimindeki 42 DOM 66 plakalı yolcu otobüsü, saat 06.30 sıralarında...

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

İzmir- Konya seferini yapan Kamil Koç firmasına ait İsmail Çoban yönetimindeki 42 DOM 66 plakalı yolcu otobüsü, saat 06.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolu 40'ıncı kilometresi Pazarağaç mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 6 aylık Ali Koçu, annesi Kübra Koçu, Eser Topçu, Şirin Taşçı, Emre Pekcen, Osman Yavuz ve Cemil Fidan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayakta tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi.

Yolcular, şoför İsmail Çoban'ın uyuduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. İsmail Çoban ise aracın ön lastiklerinden birinde sorun olduğunu, otobüsün kontrolden çıktığını, kazanın da bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.