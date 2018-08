(Görüntülü) Afyonkarahisar'da sel felaketinin yaraları sarılıyor (2)

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde sağanak sonrası yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Afyonkarahisar Vali vekili Adem Uslu, "Şimdi yaraları sarıyoruz. En önemli tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Tarımsal alanda çok ciddi kayıplar var" dedi. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış Yaylabağı beldesiyle Ayazini ve Kuzviran köylerinde sele neden oldu. Sel suları tarım arazileri ve bazı evlere dolarken, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunun 17'nci ve 21'inci kilometreleri arasında su baskınları nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yaklaşık 4 saat boyunca kapalı olan yol jandarma, AFAD, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Yaylabağı Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Sel sularına kapılan Kuzviran'da 50, Ayazini'nde ise 70 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi. EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞTI Sel felaketinin en büyük zarar verdiği nokta Ayazini köyü oldu. Çok sayıda ev ve eklentilerinin suyla dolduğu köyde, haşhaş, salatalık, patates ve fasulye gibi ürünlerin ekili olduğu tarım arazileri de zarar gördü. Dünden beri bölgede olan AFAD, Kızılay, DSİ, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile diğer ilgili tüm kurumlar çalışmalarını sürdürdü. İş makineleriyle selin getirdiği moloz yığınları temizlenirken, hasar tespit çalışmaları da başlatıldı. KIZILAY SU DAĞITTI Kızılay ekipleri selin içme suyunda kirliliğe neden olması üzerine vatandaşa özellikle temiz su ve gıda temini sağladı. Vatandaşlar da bir yandan kendi imkanlarıyla sel sularının evlerine getirdiği molozları boşaltmaya çalıştı. Bölge halkı özellikle sigortasız olan tarım arazilerinde hasarlarının karşılanması için yetkililerden yardım isterken, Ayazini ve Kurviran köyleriyle Yaylabağı beldesinin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti. 'EN ÖNEMLİ TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASIDIR' Vali vekili Adem Uslu, Ak Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ile diğer kurum müdürleri de afet bölgesinde inceleme yaptı. Vali vekili Adem Uslu, AFAD Müdürü Mehmet Buldan'dan bilgi alırken, vatandaşları da dinledi. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni eden Adem Uslu, "Aşırı yağış neticesinde maalesef İhsaniye ilçemizin Ayazini ve Kuzviran köyleriyle Yaylabağı beldesinin sınırları içerisinde hayatı olumsuz yönde etkileyen bir sel afeti yaşandı. Yaz aylarında ani sağanak şeklinde yağan yağmurlar maalesef sel baskınlarını beraberinde getiriyor. Biz her zaman yüce Yaradan'dan 'Allah afatından korusun' deriz. Ama maalesef zaman zaman bu tür metrekareye yoğun yağış düştüğünde sel afetiyle karşı karşıya kalınıyor. Bu afet 3 yerleşim yerindeki vatandaşlarımızın hayatını olumsuz yönde etkilediği gibi özellikle vatandaşlarımızın ekili arazisinde, küçük ve büyükbaş hayvan durumunda belli bir zarara sebebiyet verdi. Şimdi yaraları sarıyoruz. En önemli tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Tarımsal alanda çok ciddi kayıplar var. Bunlarla ilgili ekiplerimiz tespit çalışmalarına başladı. Vatandaşımızın uğradığı mağduriyetler devletimizin imkanları nispetinde telafi edilecek inşallah. Afete maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi. 'DEVLET BURADA' Ak Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Allah daha beterinden saklasın. Gerçekten Ayazini köyümüzde çok ciddi manada sel felaketi var. Ama devlet burada. Yapılan tespitlerin ardından devletimiz gerekli yardımları yapacaktır. Şu anda tespitler yeni yapılıyor. Ama tespitlerin ardından net bir rakam ortaya çıkacak" diye konuştu. 'KAYBIMIZ SADECE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEFİ' AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da şöyle dedi : "Yağışların başlaması tüm kurum ve kuruluşların bu bölgeye sevkini sağladık. Vatandaşlarımızın konutları ile alakalı su basan yerlerde su tahliyelerini gerçekleştirdik. DSİ, Özel İdare Genel Sekreterliği diğer su kanallarında akışı sağlayacak yerlerde iyileştirmeler yaptı. Kızılay da Ayazini'nde içme suyunda sıkıntı olduğu için su ve erzak dağıtımı gerçekleştirdi. Bugün itibariyle tespitler de başladı. En kısa sürede bitireceğiz. Kaybımız sadece küçükbaş hayvan telefiyle ilgilidir."