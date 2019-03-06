(Görüntülü) Afyonkarahisar'da deprem ve yangın tatbikatı

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir okulun bahçesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. AFAD, 112, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle öğrencilerin koordineli yürüttüğü tatbikat gerçeğini aratmadı. Afyonkarahisar'da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112, UMKE ekipleriyle Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye Bölümü öğrencilerinin de katıldığı 'Deprem ve Yangın' tatbikat yapıldı. Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde başlayan deprem tatbikatında senaryo gereği zarar görmüş bina içerisinde kalan kazazedeler İtfaiye Bölümü öğrencileri tarafından kurtarıldı. YARALILAR KUCAKTA TAŞINDA Kucakta taşıma ve sedyede taşıma yöntemiyle dışarı çıkarılan kazazedeler, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Yine bina içerisinde mahsur kalan kazazedeler, itfaiyenin müdahalesiyle camdan çıkarılarak indirildi. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürürken AFAD ekipleri de yüksek binadan yatay indirme ve dikey indirme yöntemlerini kullanarak mahsur kalan kazazedeleri çıkardı. Okul bahçesinde çıkan yangına da müdahale eden İtfaiye Bölümü öğrencileri başarılı şekilde yangını söndürerek görevlerini tamamladı. Okulda aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak AFAD ve itfaiye ekiplerinin destekleriyle uygulamaya çalıştıklarını vurgulayan öğrenciler kısa sürede deprem ve yangına müdahale etti. 'BAŞARILI BİR TATBİKAT YAPTIK' AFAD Birlik Müdür vekili İsmail Özkan, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Özkan, Bugün burada Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı öğrencileriyle beraber tatbikat gerçekleştirdik. Bilindiği üzere itfaiyecilik ve yangın güvenliği öğrencileri haftanın 2 günü kurumumuza gelip kurtarma eğitimleri tarafımızca verilmektedir. Onların gelişimine katkı sağlamak aynı zamanda 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla birlikte koordinasyon yaparak bir tatbikat gerçekleştirdik dedi. 'ÖĞRENCİLERİMİZ ACISINDAN ÖNEMLİ' Okul Müdürü Mehmet İvecen, tatbikatın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 34 öğrencinin tatbikatta yer aldığını belirten Müdür İvecen, AFAD Müdürlüğümüze, belediyemize ve 112 acil servisimize çok teşekkür ediyoruz. İtfaiyecilik, yangın güvenliği Türkiye genelinde 15 okulda var. Afyonkarahisar'da bu yıl ilk mezunlarımızı vereceğiz. AFAD İl Müdürlüğümüz, Afyonkarahisar Belediyemiz öğrencilerimizin yetiştirilmesinde bize büyük emek ve katkıları var. Eğitim pistlerinde öğrencilerimizin uygulamaları ve eğitim yapmaları açısından bize büyük destekler var. Kendilerine teşekkür ediyorum diye konuştu. AFAD, 112, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte tatbikat yaptıkları için şanslı olduklarını vurgulayan öğrenciler, koordineli çalışmayı da öğrenme fırsatı buldu.