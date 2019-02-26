(Görüntülü) Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 6 aylığına işe alınacak 15 kişi için 1040 kişi başvurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne alınacak 15 kişi için yapılan kura çekimi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Kura çekimi Afyonkarahisar 3. noteri katibi Hüseyin Derin huzurunda yapıldı. Kura çekimi öncesi başvurularla ilgili bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yasin Evcin, merkez ve 4 ilçede görev yapacak 15 kişilik kadro için 1040 kişinin başvurduğunu, daha önce engelli ve eski hükümlülere öncelik tanınarak ayrı bir kura çekildiğini kaydetti. Açıklamanın ardından kura çekimi yapılacak cam fanusa konulan isimler, kuraya gelen başvuru sahipleri tarafından çekilerek belirlendi. Kura çekiminde adı çıkanlar İŞKUR tarafından belirlenen işe başlama takvimine göre işe başlayacak ve 6 ay boyunca çalışacak.