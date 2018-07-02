Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

(Görüntülü) Afrinlilere kıyafet yardımı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrolün sağlandığı Afrin'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın açtığı hayır mağazasından bölge halkına ücretsiz kıyafet yardımı yapılıyor. Zeytin...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrolün sağlandığı Afrin'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın açtığı hayır mağazasından bölge halkına ücretsiz kıyafet yardımı yapılıyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrolün sağlandığı Afrin'de bulunan sivillere yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor. İHH tarafından Afrin merkezinde günlük 100 ailenin ücretsiz olarak faydalandığı bir hayır mağazası hizmete girdi. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Ramazan Bayramı'ndan önce açtıkları hayır mağazasında hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Afrin'de kurulan mağazadan, Suriyeli yetim, dul ve ihtiyaç sahibi ailelerin giyim ürünlerini temin ettiklerini belirten Tosun, "Afrinli ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için açtığımız mağazamızdan günlük 100 aile ücretsiz olarak yararlanıyor. Bu çalışmamız bir yıl boyunca devam edecek"dedi. Afrin’de kontrolün sağlanmasının ardından hayatın normale dönmeye başladığını da ifade eden Tosun, "Yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün kontrol ettiği bölgede insanların hayat şartları çok kötüleşmiş. Bu tip projelerle aileleri her anlamda desteklemeye devam edeceğiz.  Kıyafetler Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve yetim annelerini istihdam ettiğimiz terzi atölyelerimizde üretiliyor. Yani Suriyeli yetim annelerinin yurttaşları için ürettiği kıyafetler Türkiye’den Afrin’e gönderiliyor."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325