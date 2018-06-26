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(Görüntülü) Afrin'de Öcalan resminin imha edildiği alana dev Erdoğan posteri

SURİYE'nin Afrin bölgesindeki Sahra ile Bülbül kırsalında beton alana boyayla yapılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, TSK uçaklarınca bombalanan resminin yerine, Özgür Suriye Ordusu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

SURİYE'nin Afrin bölgesindeki Sahra ile Bülbül kırsalında beton alana boyayla yapılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, TSK uçaklarınca bombalanan resminin yerine, Özgür Suriye Ordusu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posteri yerleştirildi.

Suriye'de geçen 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Türk savaş uçakları, Kilis'in karşısında bulunan Afrin bölgesinin Sahra ile Bülbül kırsalındaki beton alana, terör örgütü PKK/YPG'lilerce boyayla yapılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmini 31 Ocak'ta imha etti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması'ndaki coğrafi bölümler alanı ile Google Haritalar'da '36.77954505' enlem ve '36.81206886' boylamda görülen ve Darmık Dağı'nın arka tarafında düşen alana, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Sultan Murat Tümeni tarafından Özgür Suriye Ordusu ile Türk bayrakları önünde, eliyle 'Rabia' işareti yaparken poz veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posteri yerleştirildi.

Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen hazırlanan posterin yer aldığı görüntülerde konuşma yapan Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa, "Bülbül kasabasındayız, arkamızdaki büyük Darmık. Seçimlerde, AK Parti ve MHP'nin ön sıralarda kazanması nedeniyle bir sürprizimiz vardı. Cumhurbaşkanımızın posterini astık. Sultan Murat Tümeni olarak, Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye halkını tebrik ediyoruz" dedi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler, kısa sürede beğeni alıp, defalarca paylaşıldı.

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