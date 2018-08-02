(Görüntülü) Afrika-Kayseri arası aşk köprüsü

Şeyda AŞATIR - KAYSERİ()Afrika'dan Türkiye'ye gelen futbolcu tercümanı Abdoulaye Mballo ile Kayserili üniversite öğrencisi Ayşegül Kalkan'ın aşkı, evlilik yolunda ilk adımını attı. Çift, nişanlandı Erciyes Üniversitesi'nde Gazetecilik bölümü öğrencisi olan 25 yaşındaki Ayşegül Kalkan ile Kayseri'de futbolculara tercümanlık yapan 26 yaşındaki Afrikalı siyahi Abdoulaye Mballo kaybolan bir kimlik sayesinde tanıştı. Abdoulaye'nin Afrika'dan gelen akrabaları ve Ayşegül?ün Kayserili akrabaları, nişan töreninde Ankara havaları oynayarak gönüllerince eğlendi. Genç aşık Kalkan, nasıl tanıştıklarını ise, ?Ben kimliğimi kaybettim. Kimliğimi nişanlımın bir arkadaşı bulmuş, arkadaşı Erciyes Üniversitesi'nin Afrikalılar whatsapp gurubunda paylaşmış. Nişanlımda beni sosyal medya üzerinden bulacağını düşünmüş. Bana mesaj attı, arkadaşı da kimliğimi getirdi. Ben ona teşekkür etmek için çalıştığı yere gittim. Sonra arkadaş olduk ve ardından sevgili olduk, bir buçuk yıl sonrada nişanlandık şeklinde aktardı. Çok mutlu olduklarını belirten Kalkan, Farklılıkları renk olarak görüyoruz. Rengarenk bir hayatımız var diyoruz. Aileler önce şaşırdı, sonra kabullendi. Onun ailesi bana 'pupunye' der, Afrika'da 'minnoş' anlamına geliyormuş. Seneye inşallah düğünümüz olacak çok mutluyuz. dedi. Tanıştıktan bir buçuk yıl sonra nişanlarını yapan çift, seneye dünya evine girmeye hazırlanıyor.