(Görüntülü) Afganistan Dışişleri Bakanı Ankara'da
22 Şubat 2019 Cuma 15:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1'Mide botoksu olanlar, 4- 6 ayda 20...
- 223 bin aile aşıyı reddetti, kızamık...
- 3“İlk süt dişinin sürmesiyle birlikte...
- 4'Selülitin sebebi varis olabilir'
- 5Balıkesir'de 'Kanserden Korunma...
- 6Mikroplar lösemi riskini azaltabilir
- 7"Aşırı terleme tedavi edilebilir...
- 8Baş dönmesi tedavisinde 'denge algısı...
- 9Dr. Melahat Yeni: 'Huzursuz bebek'te...
- 10Dr. Melahat Yeni: 'Huzursuz bebek'te...
- 1SBÜ'den KPSS'de önemli başarı
- 2'Unutmamak için zihinle oyna'...
- 3'Unutmamak için zihinle oyna'...
- 4‘Okulum anlatsın, Mahallem toplasın’ ...
- 5DAÜ’de şefler ders verecek
- 6İSTEK Okulları tanıtım programı 23...
- 7Türk Üniversiteleri “Yükseköğretim...
- 8Adana'da ki üniversitenin adı Alparslan...
- 9'Eğitimde Onur Ödülü' Fahamettin...
- 10İYTE Rektörü Baran: Üniversitemizin...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1AK Parti'li Şentop, TBMM Başkanlığı...
- 2Fatih'te 'Mescid-i Aksa'...
- 3CHP'li Öztunç: Seçildiğimde ilk...
- 4(Görüntülü) Kayalıklarda mahsur kalan...
- 5(Görüntülü) 'Mide botoksu olanlar,...
- 6AK Parti'li Şentop, TBMM Başkanlığı...
- 7AYM'den HES kararı: Köylülerin mahkemeye...
- 8(Görüntülü) Bartın Platformu Bu karar...
- 9(Görüntülü) Cilvegözü'ne 5 yeni...
- 10(Görüntülü) Cilvegözü'ne 5 yeni...
- 11FATİH'TE 'MESCİD-İ AKSA'...
- 12Fotoğraflar // Binali Yıldırım, Bilim...
- 13Fotoğraflar // Binali Yıldırım, Bilim...
- 14Fotoğraflar // Binali Yıldırım, Bilim...
- 15Fotoğraflar // Binali Yıldırım, Bilim...
- 16Darüşşafaka Cemiyeti’ne TKYD’den...
- 17(Görüntülü) İmamoğlu: Dua edelim bu...
- 18(Görüntülü) İmamoğlu: Dua edelim bu...
- 19Çorum'da okula giren pitbull öğrencilere...
- 20(Görüntülü) İmamoğlu: Dua edelim bu...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:01
|07:42
|13:29
|16:30
|18:55
|20:24