(Görüntülü) AFAD ekipleri, tatbikatlarla daha da profesyonelleşiyor

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara'da gerçekleştirdikleri eğitim ve tatbikatlarla arama ve kurtarma konusunda kendilerini geliştiriyor. AFAD ekiplerinin, deprem, yangın, toprak kayması, göçük, arazide kayıp arama gibi olaylarda müdahale pratikliklerini geliştirmeyi hedefleyen tatbikatlar gerçeğini aratmıyor. AFAD Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdürü Kartal Mıhçı, "Ekibimizin kendi içinde daha profesyonel olması için senaryolar üretiyoruz. Ekiplerimiz 24 saat hazır olarak bulunuyor" dedi.



AFAD ekipleri, Ankara'daki Arama Kurtarma Birliği Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde hemen hemen her gün tatbikat yaparak, daha da profesyonelleşiyor. Acil durumlara ve afetlere her an hazır olan ekipler, eğitimlerini de büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Gruplar halinde yapılan tatbikatlara katılan ekipler, simüle edilen yıkılmış binada arama kurtarma, binada mahsur kalanların kurtarılması, enkazda arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Merkezde, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan K9 köpekleri de eğitiliyor. Ayrıca özel bir konstrüksiyonla oluşturulan deprem simülasyon merkezinde hem AFAD ekibine hem de kamu, özel kurum kuruluşlarında görevli personele acil durumlarda yapılması gerekenler ile ilgili eğitimler veriliyor.



'ÇOK DEĞİŞİK ZORLUKTA SENARYOLARIMIZ VAR'



AFAD Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdürü Kartal Mıhçı, AFAD Arama Kurtarma Birliği Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde farklı senaryolarda tatbikatlar yaptıklarını söyledi. Mıhçı, "Yıkılmış bir binayı simüle ettik. Bu alanda çok değişik, zorlukta senaryolarımız mevcut. Arkadaşlarımız o senaryoya göre burada arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar. Kulede mahsur kalanları yatay ve dikey olarak indirme tatbikatları yapıyoruz. Bu yöntemi olası bir selde de düşünebilirsiniz" dedi.



'AFAD EKİBİ HER DURUMA HAZIR'



Ekibin hemen hemen her gün eğitimleri olduğunu belirten Mıhçı, Ankara'daki eğitim ve tatbikat alanında kamu kurum ve kuruluşlarındaki personele de afet ve acil durum eğitimleri verdiklerini ifade etti. Göçükler, toprak kaymaları, arazide kayıp arama ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) olayları ile ilgili çok daha yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Mıhçı, "Çeşitli zamanlarda kendi içimizde de tatbikat yapıyoruz. Ekibimizin kendi içinde daha profesyonel olması için senaryolar üretiyoruz. Müdürlüğümüzde 24 saat ekiplerimiz hazır olarak bulunuyor. İhbar geldiği anda bölgeye gidip gerekli müdahaleyi yapıyoruz" diye konuştu.



2 BİNE YAKIN ARAMA KURTARMA TİMİ GÖREVDE



AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise AFAD'ın ilk kuruluş amacının Türkiye'deki afetlerin yönetimi ve koordinasyonu olduğunu belirterek, AFAD'ın 2 bine yakın arama kurtarma timi olduğunu ifade etti. Ekibin Türkiye'nin dört bir tarafında etkin olduğunu vurgulayan Güllüoğlu şöyle devam etti:



"Türkiye büyük bir ülke. 82 milyon nüfusu ile 81 şehirde, 786 bin kilometrekarede birbirinden farklı olaylara müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Bu da işimizin bir kısmı. Afet öncesi için yürüttüğümüz çok ciddi çalışmalar var. Sadece deprem değil, heyelanlar, seller, kaya düşmesi ve benzeri başka afetler için faaliyet yürütüyoruz. Yine teknoloji ve insan kaynaklı afetler için, KBRN gibi biraz daha farklı tehdit ve tehlikeler için çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan afetler olmasın diye bir yandan da olduğunda riski azaltmak için çalışmalar yapıyoruz."



Güllüoğlu, toplumda afet eğitiminin yaygınlaştırılması için 2014'te başlatılan 'Afete Hazır Türkiye' çalışmasının devam ettiğini vurgulayarak, "Afet yönetimini tek başımıza yapamayız. Özel sektör kuruluşlarının, bakanlıkların hazırlıkları da önemlidir. Afete hazır bir Türkiye için bu bütüncül yaklaşımı gerçekleştirmemiz gerek" dedi.