ANKARA () Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaptıkları faaliyetler ve görevleri anlatan bir klip hazırlayarak 'Türkiye için, Dünya için Hazırız!' başlığı ile yayınladı.
(Görüntülü) AFAD'dan 'Türkiye için, Dünya için Hazırız!' klibi
ANKARA () Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaptıkları faaliyetler ve görevleri anlatan bir klip hazırlayarak 'Türkiye için, Dünya için Hazırız!' başlığı ile yayınladı.
21 Haziran 2018 Perşembe 10:28
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