Haber-Kamera: Güven USTA - İSTANBUL Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklananlardan bir bölümü Metris Cezaevine getirildi. Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan bir bölümü İstanbul Adalet Sarayı'ndan otobüslerle çıkarılarak Metris Cezaevine getirildi,
(Görüntülü) Adnan Oktar soruşturması: Tutuklananlar Metris Cezaevi'ne getirildi
Haber-Kamera: Güven USTA - İSTANBUL Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklananlardan bir bölümü Metris Cezaevine getirildi. Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu...
19 Temmuz 2018 Perşembe 12:52
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