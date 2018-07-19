Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL, () ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklanan 96 kişiden bir bölümü cezaevine gönderildi. Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 96 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan bir bölümü İstanbul Adalet Sarayı'ndan otobüslerle çıkarılarak cezaevine götürüldü.
(Görüntülü) Adnan Oktar soruşturması: Tutuklananlar cezaevine gönderiliyor
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL, () ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklanan 96 kişiden bir bölümü cezaevine gönderildi. Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu...
19 Temmuz 2018 Perşembe 09:18
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