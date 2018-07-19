(Görüntülü)  Adnan Oktar soruşturması: Tutuklananlar cezaevine getirildi

Alper KORMAZ/ İSTANBUL, () ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 96 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan bir bölümü İstanbul Adalet Sarayı'ndan otobüslerle çıkarılarak Metris Cezaevine getirildi.
Alper KORMAZ/ İSTANBUL, () ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 96 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan bir bölümü İstanbul Adalet Sarayı'ndan otobüslerle çıkarılarak Metris...
19 Temmuz 2018 Perşembe 10:23
Alper KORMAZ/ İSTANBUL, () ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 96 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan bir bölümü İstanbul Adalet Sarayı'ndan otobüslerle çıkarılarak Metris Cezaevine getirildi.
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