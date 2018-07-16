İdris TİFTİKCİ - Can EROK - İSTANBUL - İSTANBUL'da gözaltına alınan Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi Adnan Oktar, öğle saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar polis aracına bindirildi. Adnan Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Görüntülü) Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
İdris TİFTİKCİ - Can EROK - İSTANBUL - İSTANBUL'da gözaltına alınan Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi Adnan Oktar, öğle saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar...
16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:51
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