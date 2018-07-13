Haber: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, dün akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Oktar, gazetecilerin hakkındaki iddiaları sorması üzerine "yalan, yalan" diye konuştu. Adnan Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
(Görüntülü) Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
Haber: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, dün akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne...
13 Temmuz 2018 Cuma 10:29
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.