Haber-Kamera:Mehmet İLKAL - Gökhan ÇELİK - İSTANBUL Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, tekrar sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
(Görüntülü) Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi (1)
Haber-Kamera:Mehmet İLKAL - Gökhan ÇELİK - İSTANBUL Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, tekrar sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet...
13 Temmuz 2018 Cuma 17:39
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