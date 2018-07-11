Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Gözaltına alınan Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
(Görüntülü) Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi (1)
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Gözaltına alınan Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:09
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