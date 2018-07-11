Alper KORKMAZ - İstanbul - ADNAN Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheli hakkında başlatılan operasyon devam ediyor. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.
(Görüntülü) Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor 1
Alper KORKMAZ - İstanbul - ADNAN Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheli hakkında başlatılan operasyon...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:11
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