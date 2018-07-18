(Görüntülü) Adnan Oktar Operasyonu: şüphelilerden bir bölümü adliyeye sevk ediliyor (3)

* Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek.





Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul







Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk ediliyor. Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünde geçiriliyor. Şüpheliler ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı.