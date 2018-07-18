(Görüntülü) Adnan Oktar'ın villasından görüntüler

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () ADNAN Oktar'ın Üsküdar'da bulunan villasında 11 Temmuz'da yapılan polis araması polis kamerasına yansıdı.
Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () ADNAN Oktar'ın Üsküdar'da bulunan villasında 11 Temmuz'da yapılan polis araması polis kamerasına yansıdı.
18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:29
Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () ADNAN Oktar'ın Üsküdar'da bulunan villasında 11 Temmuz'da yapılan polis araması polis kamerasına yansıdı.
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