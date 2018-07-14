Haber Kamera Ramazan Eğri İstanbul Üsküdar'da bulunan Adnan Oktar'a ait villada polisin bekleyişi devam ediyor. Üsküdar Kuleli Mahallesi'nde Adnan Oktar'a ait villa yapılan operasyonun ardından mühürlenmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri mühürlenen villaya tekrar gelerek çalışma yaptı.Villa çalışmanın ardından tekrar mühürlendi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler operasyon düzenlenen villada beklemeye devam ediyor.
(Görüntülü) Adnan Oktar'ın villasında polisin bekleyişi devam ediyor
Haber Kamera Ramazan Eğri İstanbul Üsküdar'da bulunan Adnan Oktar'a ait villada polisin bekleyişi devam ediyor. Üsküdar Kuleli Mahallesi'nde Adnan Oktar'a ait villa yapılan operasyonun ardından mühürlenmişti. Mali Suçlarla...
14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:16
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