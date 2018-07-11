Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı Çengelköy'deki evde polis araması devam ediyor. Polis helikopteri de havadan destek veriyor.
(Görüntülü) Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı evde polis araması
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı Çengelköy'deki evde polis araması devam ediyor. Polis helikopteri de havadan destek veriyor.
11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:14
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