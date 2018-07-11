Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Adnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde gözaltına alınığı öğrenildi. Oktar'ın evinde de arama yapılıyor.
(Görüntülü) Adnan Oktar'ın gözaltı fotoğrafı.. Evinde arama yapılıyor
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Adnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde gözaltına alınığı öğrenildi. Oktar'ın evinde de arama yapılıyor.
11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:52
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