Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () ADNAN Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çok sayıdaki tarihi eserin Oktar'ın Çengelköy'deki evi ile Ümraniye'de bulunan bir depoda bulunduğu belirtildi. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.
(Görüntülü) Adnan Oktar'ın evinden çok sayıda tarihi eser çıktı
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () ADNAN Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çok sayıdaki tarihi eserin Oktar'ın Çengelköy'deki evi ile Ümraniye'de bulunan...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:03
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