Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () ADNAN Oktar'ın Çengelköy'deki evinin bahçesinde ve garajında bulunan 16 araca el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Oktar'ın Çengelköy'deki villasında arama yapıldı. Villanın bahçesinde ve garajında yer alan bir çoğu lüks 16 araca da el konuldu. Araçlar çekiciler ile buradan götürüldü.
(Görüntülü) Adnan Oktar'ın evindeki 16 araca el konuldu (2)
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () ADNAN Oktar'ın Çengelköy'deki evinin bahçesinde ve garajında bulunan 16 araca el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Oktar'ın...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:11
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