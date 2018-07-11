Ramazan EĞRİ - İSTANBUL, () ADNAN Oktar ve grubuna yönelik sabaha karşı başlatılan operasyon devam ediyor. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde kaçarken yakalandığı öğrenildi. Polisin evdeki araması devam ediyor. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Ev ve bahçedeki lüks araçlar uzun süre arandı. Aramalarda bazı belgelere el konuldu.
(Görüntülü) Adnan Oktar'ın evi didik didik arandı; bazı belgelere el konuldu
Ramazan EĞRİ - İSTANBUL, () ADNAN Oktar ve grubuna yönelik sabaha karşı başlatılan operasyon devam ediyor. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde kaçarken yakalandığı öğrenildi. Polisin evdeki araması devam ediyor. Polis helikopteri de operasyona...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:59
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