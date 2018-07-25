Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, () ADNAN Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
(Görüntülü) Adnan Oktar'ın evi cephanelik çıktı (2)
Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, () ADNAN Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele...
25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:34
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