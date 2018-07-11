Ali AKSOYER - İstanbul - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ana adres Oktar'ın Çengelköy'deki eviydi. Çok sayıda silah, tarihi eser ve otomobilin çıktığı ağaçlar arasındaki villa havadan görüntülendi. Adnan Oktar sabah saatlerinde Çengelköy'deki eve geldiğinde polisleri farkedince kaçtığı Sarıyer'deki bir evde gözaltına alınmıştı.
(Görüntülü) Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evinin havadan fotoğrafları
Ali AKSOYER - İstanbul - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ana adres Oktar'ın Çengelköy'deki eviydi. Çok sayıda silah, tarihi eser ve otomobilin çıktığı ağaçlar arasındaki villa havadan görüntülendi. Adnan Oktar...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:05
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.