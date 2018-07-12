Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabaha karşı Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki bulunan evine operasyon düzenlenmişti. Dün gece arama çalışmaların bitmesinin arından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çengelköy'deki evinin mühürlendiği görüldü. Polis ekipleri evinin önünde güvenlik önlemi aldı.
(Görüntülü) Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evi mühürlendi
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabaha karşı Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki bulunan evine operasyon düzenlenmişti. Dün gece arama çalışmaların...
12 Temmuz 2018 Perşembe 10:57
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