(Görüntülü) Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez görüntülendi

Alper KORKMAZ - Can EROK İSTANBUL - TUTUKLANAN Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez kamerasına yansıdı. Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklananlar adliyeden otobüslerle çıkarılarak sağlık kontrolü için hastanelere getirildi. Adnan Oktar ve Oktar Babuna da sağlık kontrolünde görüntülendi. 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar otobüse alındıktan sonra uzun süre diğer şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesini bekledi. Otobüste otururken görüntülenen Oktar, perdeyi kapatarak görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı. Oktar polis minibüsüyle Silivri Cezaevi'ne götürüldü