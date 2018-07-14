Gökhan ÇELİK/Cem DAĞISTANLI, İstanbul () - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan kadınlardan 42'si sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
(Görüntülü) Adnan Oktar'a yönelik operasyon: Kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi
Gökhan ÇELİK/Cem DAĞISTANLI, İstanbul () - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan kadınlardan 42'si sağlık kontrolünden geçirilmek üzere...
14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:19
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.