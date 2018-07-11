Alper KORKMAZ-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () ADNAN Oktar'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir grup kadın sağlık kontrolünden geçirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
(Görüntülü) Adnan Oktar'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi
Alper KORKMAZ-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () ADNAN Oktar'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir grup kadın sağlık kontrolünden geçirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar,...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:44
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