Alper KORKMAZ Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, () ADNAN Oktar sağlık kontrolünden geçirildi Sabah saatlerinde gözaltına Oktar, saat 10.00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolüne getirilen Oktar, "Derin devletin oyunu" dedi. Sağlık kontrolünün ardından hastanede bahçesindeki polis otosuna bindirilen Oktar'a çevredekiler tepki gösterdi. Bazı kişiler polis aracının camlarını yumrukladı. Oktar daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evine düzenlenen operasyon sırasında kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı öğrenildi.
(Görüntülü) Adnan Oktar'a hastane bahçesinde tepki
Alper KORKMAZ Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, () ADNAN Oktar sağlık kontrolünden geçirildi Sabah saatlerinde gözaltına Oktar, saat 10.00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolüne getirilen Oktar,...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:46
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