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(Görüntülü) Adıyaman’da, nevruz kutlaması

ADIYAMAN’da, baharın habercisi olan nevruz kutlandı. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen kutlamaya HDP üyeleri ile bazı STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. Geniş güvenlik önlemi alan polis,...

ADIYAMAN’da, baharın habercisi olan nevruz kutlandı. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen kutlamaya HDP üyeleri ile bazı STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, gelenleri tek tek arayarak alana aldı. Kalabalık yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayıp, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.

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