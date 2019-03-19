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(Görüntülü) Adıyaman'da polis pazarına mont ve bot yardımı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Merkezi bünyesinde kurulan ve maddi durumu yetersiz olan çocuklara destek veren polis pazarına Kütahya'da ki Gürel Vakfı tarafından mont ve bot yardımı yapıldı. Yapılan yardımlar...

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Merkezi bünyesinde kurulan ve maddi durumu yetersiz olan çocuklara destek veren polis pazarına Kütahya'da ki Gürel Vakfı tarafından mont ve bot yardımı yapıldı.
Yapılan yardımlar düzenlenen programla polis pazarına ulaştırıldı. Programa İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile eşi Keziban Alper ve yardımlara aracılık eden iş insanı Hayriye Ersoy katıldı.
Programda konuşan Hayriye Ersoy, Kütahya'dan gelen yardımlar için teşekkür ederek, Birlik ve beraberliği çok büyük ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde Nafi Gürel'in Kütahya'dan buraya uzanan sıcak elleri çok anlamlı.  Hemen hemen her yıl Gürel Vakfı binlerce çocuğa burs verdiği gibi Adıyamanlı çocuklara da bir takım hediyeler göndererek bizleri de mutlu etmiş oluyor. Tabi ülke içerisindeki birlik ve beraberlik dayanışmaya da örnek teşkil etmiş oluyor. Bu vesileyle ben kendilerine teşekkür ediyorum. Müdürümüzün yapmış olduğu bu çalışmaya teşekkür ediyorum. Umarım bu çalışma Türkiye'de örnek teşkil eder dedi.
Polis pazarında yardımların artarak devam ettiğini belirten İl Emniyet Müdürü Metin Alper, ise şunları söyledi
Hepinizim malum olduğu üzere Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliğimizde Toplum Destekli Polislik merkezinde geçtiğimiz yıl hizmete sunduğumuz polis pazarına katkılar artarak devam ediyor. Bugünde sizlerin huzurunuzda çok büyük katkı aldık. Çok güzel bot ve mont katkısı oldu polis pazarımıza boşalan raflarımızı tamamen doldurduk. Bu katkıda Kütahya Porselenin Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Gürel beyefendiden ve değerli eşlerinden geldi. Biz onların bu yardımları için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu yardımı aracılık hizmeti olarak sunan Hayriye hanıma da çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Adıyaman Organize Sanayi bölgesinde bir firmamız yine katkılarda bulundular. Her zaman söylediğimiz gibi ihtiyaç sahiplerini ihtiyaçlarını tespit etme adına katkılarımız devam edecek. İnşallah hayırlara vesile olduk. Polis Pazarına katkıların artarak devam etmesini diliyoruz.
Konuşmaların ardından iş insanı Hayriye Ersoy'a teşekkür belgesi verildi.

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