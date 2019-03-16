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(Görüntülü) Adıyaman'da MTTB üyeleri Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-) Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanlığı üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere yapılan ve 49 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı. Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanlığı üyeleri, Cuma...

Mahir ALAN-ADIYAMAN-) Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanlığı üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere yapılan ve 49 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı. Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanlığı üyeleri, Cuma namazı sırasında 49 kişinin öldüğü Yeni Zelanda camilere yapılan silahlı saldırıları kınamak için öğle saatlerinde Demokrasi Parkı'nda bir araya geldi. Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan 60'ncı Dönem Milli Türk Talebe Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Olgun, 15 Mart Cuma günü, mübarek cuma namazı sırasında Yeni Zelanda Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist terör saldırısı sonucu 49 Müslüman kardeşimiz şehit olmuş ve çok sayıda Müslüman kardeşimiz ağır yaralanmıştır. Bu elim, feci ve menfur hadise karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Zira, inançları gereği ibadet etmekte olan Müslüman kardeşlerimize yapılan bu saldırı İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı bizlere bir kez daha göstermektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun. Doğusuyla- Batısıyla Müslüman kardeşlerimizin inanç hürriyeti bizim hürriyetimiz, Bu nedenle yapılan bu menfur, körleşmiş, sapık ve feci terör saldırısını lanetliyor esefle kınıyoruz dedi. Yapılan basın açıklamasında toplanan üyeler bir süre saldırıyı kınayarak slogan attıktan sonra ayrıldılar.

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